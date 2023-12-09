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Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile kozlarını paylaştığı maçta penaltıya sebep olan Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de derbide Beşiktaş ile mücadele eden Fenerbahçe'nin futbolcusu Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor.

PENALTI YAPTIRDI

Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'u ceza sahasıda düşüren Samet Akaydın, hem penaltı yaptırdı hem de sarı-kart gördü.

TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Önde olduğu maçta gol yiyen sarı-lacivertliler Samet Akaydın'ın penaltıya sebep olmasına sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Samet Akaydın Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Bursaspor Teksas:

Samet'e değil, İsmail Kartal'a tepki koyun. Nedir bu inat ve ego. Fatih Terim iki mi olmak niyet. Ne yani?

Yanıtla02
Bold Pilot:

Bende tepkili sert gösterecem

Yanıtla33
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