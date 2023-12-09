Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile kozlarını paylaştığı maçta penaltıya sebep olan Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi

Trendyol Süper Lig'de derbide Beşiktaş ile mücadele eden Fenerbahçe'nin futbolcusu Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor.

PENALTI YAPTIRDI

Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'u ceza sahasıda düşüren Samet Akaydın, hem penaltı yaptırdı hem de sarı-kart gördü.

TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Önde olduğu maçta gol yiyen sarı-lacivertliler Samet Akaydın'ın penaltıya sebep olmasına sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;