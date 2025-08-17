Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta İlk Maçına Çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya katılan Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında ilk kez bir Trendyol Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ikiliden Tammy Abraham 90 dakika sahada kalırken Orkun Kökçü ise 85. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

