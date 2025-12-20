Haberler

Beşiktaş'tan Abraham açıklaması

Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor maçı sırasında kafasına darbe alan golcüsü Tammy Abraham'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, tomografi sonuçlarının temiz olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe sonrası oyundan çıkan golcü oyuncu Tammy Abraham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
