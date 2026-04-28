Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltının sorumluluğunu kabul etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray derbisinde penaltı kaçıran Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti.

Talisca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, daha önce birçok maçta olduğum gibi en iyisi olurdum. Ancak sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum. Sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam." ifadelerini kullandı.

Talisca, RAMS Park'ta yapılan derbinin 13. dakikasında skor 0-0 iken kullandığı penaltıyı yandan auta atmış ve takımının öne geçme fırsatını değerlendirememişti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
