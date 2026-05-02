Talisca'dan Başakşehir karşısında hat-trick

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, RAMS Başakşehir karşısında hat-trick yaparken, bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 19'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 3 gole imza attı. Müsabakanın 28. dakikasında Oosterwolde'nin sol kanattan getirdiği topu altıpas içinde vuruşunu yapan Talisca takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın 57. dakikasında Fred'in pasında topla buluşan Talisca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Talisca, 72. dakikada bir kez daha Fred'in pasında ceza yayı önünde rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla plaseyi yaptı ve skoru 3-1'e getirdi. Talisca, böylelikle 11 Aralık 2025'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Brann maçı sonrası bir kez daha hat-trick yapma başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de ise 6 Nisan 2025'te yine Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı 3 gol atmıştı. Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Talisca, ligde gol sayısını 19'a yükseltti. Geçtiğimiz hafta penaltı kaçıran Talisca, Galatasaray derbisini suskun geçirirken, sakatlığı sonrası çıktığı Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşadı.

Talisca, Avrupa kupalarında 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez skor üretirken, tüm kulvarlarda gol sayısını 27'ye çıkardı.

Talisca, turuncu-lacivertliler karşısında 82. dakikada yerini Sidiki Cherif'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
