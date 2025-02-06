Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

CENK VE TALISCA'DAN YILLAR SONRA AYNI SEVİNÇ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Anderson Talisca ve Cenk Tosun Beşiktaş zamanlarında yaptıkları gol sevincini Fenerbahçe formasıyla da yaptı.

"CENK İLE SÖZLEŞMİŞTİK"

İlk kez 11'de çıktığı maçta gol sevinci ile tanışan Brezilyalı futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Taraftarlarımız çok güzel karşıladı. Benim için etkileyiciydi karşılamaları. Takım arkadaşlarım, hocalarımı, kulüp çalışanlarını çok mutlu ediyor bu karşılama. Cenk ile gol sevincine alıştık. Gol atarsak sözleşmiştik. Yeniden yaptığımız için mutluyuz" dedi.