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Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincinin arka planını anlattı. Talisca, "Cenk ile gol sevincine alıştık. Gol atarsak sözleşmiştik. Yeniden yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

CENK VE TALISCA'DAN YILLAR SONRA AYNI SEVİNÇ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Anderson Talisca ve Cenk Tosun Beşiktaş zamanlarında yaptıkları gol sevincini Fenerbahçe formasıyla da yaptı.

"CENK İLE SÖZLEŞMİŞTİK"

İlk kez 11'de çıktığı maçta gol sevinci ile tanışan Brezilyalı futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Taraftarlarımız çok güzel karşıladı. Benim için etkileyiciydi karşılamaları. Takım arkadaşlarım, hocalarımı, kulüp çalışanlarını çok mutlu ediyor bu karşılama. Cenk ile gol sevincine alıştık. Gol atarsak sözleşmiştik. Yeniden yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNetherill:

cenk tosun gerçekten karakterli bir futbolcudur. kalp kırmaz üzmez. beşiktaş bize göndermekle yanlış yaptı

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Haber YorumlarıMurat Çarkçı:

duygulandım lan şimdi hey gidi günler

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

MUHTESEM YA HARIKA

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Formda bir Talisca bu ligin tozunu atar. Santrfor dahil forvet bölgesinin her yerinde oynar. Duran top ve kafa golleri de var. Oyun bilgisi ve yetenekleri üst düzey. Dün pres bile yaptı eksik kondisyonuyla. Daha ne olsun?

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