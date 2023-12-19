Üye Girişi
Haberler

Talasgücü Belediyespor, Malatya Arguvanspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Malatya Arguvanspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Sercan Karaca, Yusuf Şimşek, Abdülkadir Yılmazoğlu

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz, Arda Belen, Erkan Kapar, Canberk Soykuvvet (Dk.90+3 Oğuzhan Turan), Arda Belen, Ramazan Taş (Dk.74 Taylan Özgün), Süleyman Çelik (Dk.85 Muhammed Emir), Emir Özsoy (Dk.86 Murat Demirezen), Akın Arıcan (Dk.90+3 Furkan İzin)

MALATYA ARGUVANSPOR: Özer Soylu- Semih İntepe, Enes Filiz, Mertcan Aşçı, Musa Kavaklı, Ayhan Gençtürk (Dk.72 İbrahim Enes), Ferhat Canlı, Miraç Ölmez (Dk.87 Enes Savucu), Yağız Rüştü (Dk.78 Atakan Arslan), Abdulvahap Kaya (Dk.87 Özkan Tan), Musa Yüksel

GOLLER: Dk.49 Akın Arıcan, Dk.79 Süleyman Çelik, Dk.90+5 Taylan Özgün (Talasgücü Beldiyespor)

SARI KARTLAR: Abdulvahap Kaya, Merttcan Aşçı ( Malatya Arguvanspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Malatya Arguvanspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Kemal Atatürk Turan Arda Malatya Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title