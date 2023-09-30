Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta yarın sahasında Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Takım, maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Talasgücü Belediyespor, Gümüşhanespor'u konuk edecek

Talasgücü Belediyespor ligin 4. haftasında yarın sahasında Gümüşhanespor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yarın oynayacağı Gümüşhanespor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ligde ilk 3. hafta sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan sarı lacivertliler, ikinci iç saha maçını da kazanmak istiyor. Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak olan Talasgücü Belediyespor ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı lacivertli takımda Murat Şimşek dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Gümüşhanespor maçı saat 15.30'da başlayacak ve hakem Berk Çekal düdük çalacak. - KAYSERİ