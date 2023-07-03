Takımla ilk antrenmanına çıktı! İsmail Kartal'ın yaptığı konuşma, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı mest etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Takımla konuşan deneyimli çalıştıtrıcı, futbolculardan şampiyonluk beklediğini belirtti.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ"

Sarı-lacivertlilerle 3'üncü dönemine başlayan İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolcularına hedeflerinden bahsetti. Şampiyonluk istediğini belirten Kartal, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

"9 SENE OLDU"

Şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini belirten Kartal, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'in de milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.