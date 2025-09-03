Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha
Galatasaray, transfer döneminin son gününde Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmasının ardından, bir transfer için daha harekete geçti. Hedefte Hakan Çalhanoğlu var. Milli yıldız, İnter'e adeta isyan bayrağını çekerek Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, bu transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor.

Transfer döneminin son gününde Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de harekete geçti.

TAKIMINA REST ÇEKTİ

Galatasaray'a gelemeye sıcak bakan milli yıldız, sarı-kırmızılı formayı giymek için İnter'e adeta isyan bayrağını çekti. Hakan, İtalyan devinin yöneticilerine, "Ben artık Galatasaray'da oynamak istiyorum. Buraya bonservis bedeli olmadan geldim, kolaylık sağlamanızı bekliyorum" mesajını verdi.

Sarı-kırmızılı yönetim de bu transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor. İnter'e 5 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euroluk zorunlu satın alma teklifi yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi için kadrolar UEFA'ya bildirildi. Ancak Hakan, sezonun ilk yarısında Devler Ligi'nde oynamamayı bile göze almış durumda.

