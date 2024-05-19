Takımın yıldızı kırmızı gördü! Derbide Fenerbahçe'ye soğuk duş
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide, Alekander Djiku 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rams Park'ta 10 kişi kaldı.
İKİNCİ SARIDAN ATILDI
Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.
FENERBAHÇE 3. KIRMIZI KARTI GÖRDÜ
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.
- Marcel Tisserand
- Luan Peres
- Alexander Djiku