Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin İngiltere'ye giden kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde çok sayıda eksik isim dikkat çekti.

YILDIZLAR KADRODA YOK

Sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Ederson, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı. Cezalı olan Fred ve Jayden Oosterwolde de İngiltere'ye götürülmedi. Ayrıca Mert Günok ve Anthony Musaba da kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı için belirlenen kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.