Üye Girişi
Haberler

Takımı sırtlamaya devam ediyor! Semih'in son haftalarda yaptıklarının izahı yok

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Beşiktaş'ın 18. yaşındaki genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor'a karşı 2 gol birden atarak mücadeleye damga vurdu. Bu sezon toplamda 7 gol atan Semih, ligde şu anda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maça son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy damga vurdu.

MAÇI TEK BAŞINA ALDI

Son 3 maçtır gol atamayan Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede 2 gol birden atarak maçın skorunu belirleyen Semih Kılıçsoy futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon toplamda 7 gol atan genç Semih, ligde şu anda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Beşiktaş Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title