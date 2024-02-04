Takımı sırtlamaya devam ediyor! Semih'in son haftalarda yaptıklarının izahı yok
Beşiktaş'ın 18. yaşındaki genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor'a karşı 2 gol birden atarak mücadeleye damga vurdu. Bu sezon toplamda 7 gol atan Semih, ligde şu anda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maça son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy damga vurdu.
MAÇI TEK BAŞINA ALDI
Son 3 maçtır gol atamayan Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede 2 gol birden atarak maçın skorunu belirleyen Semih Kılıçsoy futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Bu sezon toplamda 7 gol atan genç Semih, ligde şu anda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda.