Takımı sırtlamaya devam ediyor! Semih'in son haftalarda yaptıklarının izahı yok

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maça son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy damga vurdu.

MAÇI TEK BAŞINA ALDI

Son 3 maçtır gol atamayan Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede 2 gol birden atarak maçın skorunu belirleyen Semih Kılıçsoy futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon toplamda 7 gol atan genç Semih, ligde şu anda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda.