Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik görüşme

Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra takımın ligden çekilmesini gündeme getiren Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilmenin görüşüleceği 2 Nisan'daki genel kurul toplantısı öncesinde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.

29 MART CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 29 Mart Cuma günü 16.00-18.00 saatlerinde yapılacak. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantının gündeminde, yapılan istişareler de değerlendirilecek.