Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı

Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Bir Bodo/Glimt taraftarı, takımının Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. galibiyetini almasının ardından saçlarını kestirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir taraftar hikâyesi sosyal medyada gündem oldu. Bodo/Glimt taraftarının verdiği söz, takımının galibiyet serisi sonrası gerçeğe dönüştü.

5. GALİBİYET SONRASI SAÇINI KESTİRDİ

Bir Bodo/Glimt taraftarı, takımının Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. galibiyetini almasının ardından saçlarını kestirdi. Taraftarın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Takımının galibiyet serisini kutlamak için saçlarını kestiren taraftarın görüntüleri futbolseverler arasında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
