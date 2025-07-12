Takımdan ayrılmak istiyordu! Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic kararı

Takımdan ayrılmak istiyordu! Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Mimovic'i yeni sezon öncesi hazırlık kampına götürüp oyuncuyu deneyecek.

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic için kararını verdi.

LİSANSI ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Sırğ sağ bek Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.

MOURINHO DENEMEK İSTİYOR

Mimovic, Fenerbahçe'ye transferinin ardından başka bir kulübe kiralanmasına tepki göstermiş ve menajerine Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini dile getirmişti. Ancak Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği ve Portekiz'de yapılacak yeni sezon öncesi hazırlık kampına götürüp oyuncuyu deneyeceği öğrenildi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.