Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi
Haber Videosu

Galatasaray'da Gabriel Sara için sıcak bir gelişme yaşandı. Adı transferde Premier Lig ekipleriyle gündeme gelen Brezilyalı yıldız oyuncu Gabriel Sara için karar verildi. Premier Lig ekiplerini peşine takan Brezilyalı yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmemesi halinde oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray'daki performansıyla beğeni toplayan ve İngiliz ekiplerinin radarına giren yıldız oyuncu Gabriel Sara için karar verildi.

PREMİER LİG EKİPLERİ PEŞİNDEYDİ

2024'ün yazında Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Bu yaz transferin gözdesi olan Brezilyalı yıldız, Premier Lig ekiplerini peşine taktı.

HAKKINDA SON KARAR VERİLDİ

Geleceği merak konusu olan Gabriel Sara için Galatasaray'da karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.