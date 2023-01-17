Takımda kalıyor! Beşiktaş'ın yıldızı verdiği kararla taraftarı mest etti

Beşiktaş'ın genç yıldızı Jackson Muleka siyah-beyazlılarla devam etme kararı aldı. Mısır temsilcisi Al Ahly'nin kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcunun gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların sezon başında Standard Liege'den kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'ya talip çıkmıştı. Genç oyuncunun Mısır temsilcisi Al Ahly'nin radarına girdiği ve temasta bulunduğu bildirilmişti. Beşiktaş yönetimi ise genç yeteneğin takımdan ayrılmasına olumsuz yanıt vermişti.

YÖNETİMİN CEVABI OLUMSUZDU

Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Mısır ekibinin transferi bitirmek istediği fakat Beşiktaş yönetiminin ise Mısır kulübüne Muleka için olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Öte yandan yıldız futbolcunun da kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmeye olumlu baktığı öğrenildi.

SON ZAMANLARDA ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sezon görev aldığı 17 resmi mücadelede 5 gol atan ve 1 de asist yapan genç yetenek siyah beyazlı formayla son zamanlarda çıkışa geçmiş durumda.