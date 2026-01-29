Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Sporcularla sohbet eden Akyol, azim, disiplin ve kararlılığın başarıya giden yoldaki önemine işaret etti.

Sporcuların sorularını yanıtlayan Akgül, düzenli çalışma ve inancın şampiyonluk yolculuğundaki en güçlü anahtar olduğunu vurguladı.

Yüksel ise sporcuların her zaman yanında olduklarının altını çizdi.