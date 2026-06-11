Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül Niğde'de

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul'u makamında ziyaret eden Akgül, ilde yürütülen sportif faaliyetler ve gençlik projeleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede Türk sporunun gelişimi ve güreş branşının geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra Akgül ve İl Müdürü Dorul, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Niğde'nin spor altyapısı, gençlik yatırımları ve spor turizmi potansiyeli ele alındı. Ziyaretlerin ardından heyet, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin önemli yüksek irtifa kamp merkezlerinden biri olan tesiste sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporcuların antrenmanlarını takip eden Taha Akgül, başarıya ulaşmada disiplinli çalışma ve azmin önemine dikkat çekerek sporculara tavsiyelerde bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı