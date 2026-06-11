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TGF Başkanı Akgün: Misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, halka ve çocuklara doğru örnekler sunabilmek

TGF Başkanı Akgün: Misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, halka ve çocuklara doğru örnekler sunabilmek
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Malatya'da hatıra ormanı açılışında yaptığı konuşmada, federasyon olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve çocuklara doğru örnekler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bizim misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, halka ve çocuklara doğru örnekler sunabilmek." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, federasyon yöneticileri ile birlikte Malatya'da Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı Açılış Töreni'ne katıldı.

Battalgazi ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'nde gerçekleştiren törene; Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve güreş sporcuları katıldı.

Törende konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, doğayı çok seven sporcular olduklarını belirterek, "Federasyon olarak sosyal sorumluluk projesi olan hatıra ormanlarına imza atmak istiyorduk. İnşallah burada fidanları toprakla buluşturacağız. Bu ağaçlar geleceğin şampiyonları ve milli sporcuların Malatya'ya birer armağanı olacak. Çocuklarımız büyüyüp şampiyon oldukça bu ağaçlarda onlarla beraber büyüyecek. İnşallah bu ilki olsun. Türkiye'de hatıra ormanlarının sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Ağaçlar büyüyecek nefes alacak ki bizlerde dünyada nefes alsın. Bizim misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, halka ve çocuklara doğru örnekler sunabilmek. Bu anlamda da inşallah elimizden gelen her şeyi yapamaya çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından fidanların dikimi, plaket sunma ve hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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