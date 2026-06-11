Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden olimpiyat şampiyonu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e fahri doktora ünvanı verildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik ve Sportif Başarı Ödülleri Töreni Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Törende Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e fahri doktora ünvanı takdim edildi. Fahri doktora unvanını kabul eden Akgül, yaptığı konuşmada, "Mezun olduğum Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin bu şekilde beni onurlandırması gerçekten çok mutlu etti. Sayın rektörümüze, Spor Bilimleri Dekanımı Sayın Sefa Lök'e şükranlarımı sunuyorum daha önce de adımı bir spor salonuna vermişlerdi. Şimdi de fahri doktora ünvanı verildi. Yüksek lisans mezunu bir sporcu olarak doktor ünvanını almak benim için çok büyük bir gurur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı