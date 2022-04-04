Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, İspanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.

İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen organizasyona 79 ülkeden 1100 civarında sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na puan veren G2 statüsündeki turnuvada Türkiye'yi 23 sporcu temsil etti. Milli taekwondocular, turnuvayı 7 altın, 1 gümüş, 6 bronz toplam 14 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçla İspanya ve Fransa'nın önünde takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı. Madalya kazanan sporcular şu şekilde: