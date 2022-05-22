Taekwondo Milli Takımı, genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu - Haberler

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 3'ü altın 5 madalya kazandı. Milli takım, genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu.

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen şampiyonanın son gününde 6 sıklette 6 sporcumuz mücadele etti. Milli sporcular günü 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, Avrupa şampiyonu olurken, 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız bronz madalya kazandı. Para taekwondo erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke, altın madalya kazanırken, K44 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU!

Türkiye, şampiyonayı 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya ulaştı. Hem Taekwondo hem de Para Taekwondo Milli Takımı kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Milli taekwondocular, 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11, para taekwondocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

TAEKWONDO

Altın- Merve Dinçel (49kg), Zeliha Ağrıs (53kg), Hatice Kübra İlgün (57kg), Hakan Reçber (63kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87kg)

GÜMÜŞ

Emine Gögebakan (46kg), Görkem Polat (54kg)

BRONZ

Nafia Kuş (+73kg), Deniz Dağdelen (54kg), Muhammed Emin Yıldız (74kg), Enbiya Taha Biçer (87kg)

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor