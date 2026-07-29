Taekwondo antrenörü Türkoğlu’na milli görev

Taekwondo Antrenörü Furkan Türkoğlu, Yıldızlar Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan başarılı Taekwondo Antrenörü Furkan Türkoğlu, Türk taekwondosu adına önemli bir uluslararası organizasyonda milli görev üstlenecek. Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Yıldızlar Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirilen Türkoğlu, 28 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilecek olan Batum Open Taekwondo Şampiyonası'nda ay-yıldızlı kafilenin teknik ekibinde yer alacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek genç sporcuların müsabakalara en iyi şekilde hazırlanması ve başarı elde etmesi adına görev yapacak olan Türkoğlu, milli takımın başarısı için ter dökecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Taekwondo Antrenörü Furkan Türkoğlu'nun, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Batum Open Taekwondo Şampiyonası'nda Yıldızlar Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Antrenörümüzün bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmaların ve başarılı performansın milli düzeyde takdir edilmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu önemli görev, Elazığ sporunun ulaştığı seviyenin ve ilimizde yürütülen nitelikli çalışmaların bir sonucudur. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan milli takımımıza ve antrenörümüz Furkan Türkoğlu'na başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı