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Yok artık Szymanski! Yıllar önceki antrenmanı ağızları açık bıraktı

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin yıllar önceki antrenman videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kornerden gol atan ve sert antrenmanlar yapan Szymanski'nin o anlarını gören futbolseverler "Başarısı tesadüf değil" demekten kendini alamadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin yıllar önceki antrenman videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Fenerbahçe'deki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcunun 7 yıl önce çekildiği konuşulan antrenman videsonda kornerden gol atması, gözlerini kapatarak şut atması, kendi etrafında dönmesi ve sert antrenman yapması futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

"BAŞARISI TESADÜF DEĞİL"

Sebastian Szymanski'nin o anlarını gören futbolseverler yıldız futbolcuya "Başarısı tesadüf değil" şeklinde yorumlar yaptılar.

26 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 37 resmi çıkan Sebastian Szymanski söz konusu maçlarda 12 gol atıp 14 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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