Suudi Arabistan kulüpleri devrede! Fenerbahçe'ye piyango vurdu

Güncelleme:
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri için çıkış izni verdi. Tedesco'nun 'satılabilir' raporu verdiği iki futbolcunun menajerleriyle iletişime geçen yönetim, oyunculara yeni takımlar bulmaları için yeşil ışık yaktı. Bu satışlardan toplam 45 milyon euro gelir bekleniyor. Her iki oyuncuya da Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler geldiği öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri için çıkış izni verdi. Kulüp, iki yıldızın satışından 45 milyon euro civarında gelir bekliyor.

TEDESCO'DAN RAPOR: ÖNCELİK TAKVİYEDE, AYRILIKLAR KAPIDA

Domenico Tedesco yönetiminde yeni döneme giren Fenerbahçe, ara transfer hazırlıklarına hız verdi. Genç teknik adamın sunduğu raporda önceliğin 8 numara ve santrfor transferlerine verilmesi istendi. Ancak raporda bazı oyuncular için de ayrılık önerisi yer aldı.

SZYMANSKI VE EN NESYRI YOLCU GÖZÜKÜYOR

Edinilen bilgilere göre Tedesco, Szymanski ve En Nesyri için "satılabilir" raporu sundu. Yönetim bu doğrultuda iki futbolcunun menajerleriyle iletişime geçti. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, oyunculara yeni takımlar bulmaları için yeşil ışık yaktı.

SUUDİ KULÜPLERİ DEVREDE

Her iki oyuncuya da Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Orta Doğu ekiplerinin transfer sürecini yakından takip ettiği belirtilirken, Fenerbahçe yönetimi bu satışlardan toplam 45 milyon euroluk gelir hedefliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

kötü bir futbolcu değil ama bizim santraforumuz el nesiri olmamalıydı. adam 9 numara değil. gittiği yerde mutlaka başarılı olacaktır. umarım iyi paraya göndeririz.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

el nesyri samsun spor maçında rakip kaleciye pasından sonra bir süre görüşmeyelim birader

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

En Nesry neden oynamıyor görünüyor. Adam defansa kadar gelip top almaya çalışıyor. Bakın bakalım kaç orta var ceza sahasına kafa atabileceği. Adam ne yapsın. Ama bize yırtıcı bir Adam lazım.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
