Suudi Arabistan kulüpleri devrede! Fenerbahçe'ye piyango vurdu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri için çıkış izni verdi. Kulüp, iki yıldızın satışından 45 milyon euro civarında gelir bekliyor.

TEDESCO'DAN RAPOR: ÖNCELİK TAKVİYEDE, AYRILIKLAR KAPIDA

Domenico Tedesco yönetiminde yeni döneme giren Fenerbahçe, ara transfer hazırlıklarına hız verdi. Genç teknik adamın sunduğu raporda önceliğin 8 numara ve santrfor transferlerine verilmesi istendi. Ancak raporda bazı oyuncular için de ayrılık önerisi yer aldı.

SZYMANSKI VE EN NESYRI YOLCU GÖZÜKÜYOR

Edinilen bilgilere göre Tedesco, Szymanski ve En Nesyri için "satılabilir" raporu sundu. Yönetim bu doğrultuda iki futbolcunun menajerleriyle iletişime geçti. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, oyunculara yeni takımlar bulmaları için yeşil ışık yaktı.

SUUDİ KULÜPLERİ DEVREDE

Her iki oyuncuya da Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Orta Doğu ekiplerinin transfer sürecini yakından takip ettiği belirtilirken, Fenerbahçe yönetimi bu satışlardan toplam 45 milyon euroluk gelir hedefliyor.