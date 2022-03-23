Suskunluğunu bozdu! Fatih Terim'den Portekiz maçı için çarpıcı yorum: İtiraf etmeliyim, üzgünüm

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda çok kritik bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz perşembe gecesi Ronaldo'nun ülkesi Portekiz'i elemeye çalışacak.

TERİM SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen duayen teknik direktör Fatih Terim, Portekiz basınından Record'a Türkiye maçı için özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'den Portekiz-Türkiye maçı yorumu:

"ORADA OLMAYI HAK EDİYORUZ"

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.

"ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"

EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var. Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar.

"İTİRAF ETMELİYİM Kİ ÜZGÜNÜM"

Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum.

"ELBETTE TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİM"

Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!

"PIZZI KALİTESİNİ GÖSTERDİ"

Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı.

"HEMEN ADAPTE OLUYORLAR"

Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz."

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