Haberler

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Atalanta, Ademola Lookman transferinde 40 milyon euroda anlaşsa da ödeme planı ve banka garantileri nedeniyle süreç henüz tamamlanmadı.

  • Fenerbahçe ile Atalanta arasında Ademola Lookman transferi için 40 milyon euro bonservis bedelinde prensip anlaşması sağlandı.
  • Transferin ödeme planı ve banka garantileri konusunda anlaşma sağlanamadığı için süreç henüz resmiyete dökülmedi.
  • Ademola Lookman'ın Fenerbahçe ile yıllık 7 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu ve kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde önemli aşama kaydetti. Taraflar bonservis bedelinde anlaşma sağlasa da süreç henüz resmiyete dökülmedi.

40 MİLYON EURODA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler ile Atalanta arasında toplam 40 milyon euroyu bulan transfer paketi konusunda ücret noktasında prensip anlaşmasına varıldı. Ancak ödeme planı ve banka teminatları nedeniyle transfer şu aşamada sonuçlandırılamadı.

BANKA GARANTİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre iki kulüp arasında banka garantileriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Bu konuda henüz uzlaşma sağlanamazken, transferin kaderini bu detayların belirleyeceği ifade ediliyor.

DEVİN ÖZEK İTALYA'DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetiminden Devin Özek'in transfer sürecini yakından takip ettiği ve hala İtalya'da bulunarak Atalanta yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yaptığı öğrenildi.

OYUNCU CEPHESİNDE PÜRÜZ YOK

Ademola Lookman cephesinde ise herhangi bir sorun bulunmuyor. Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu kaydedildi.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme