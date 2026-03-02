Haberler

Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar

Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
Güncelleme:
Marsilya, iki kez geriye düştüğü maçta Lyon'u 3-2 mağlup ederek sahasında kritik bir geri dönüşe imza attı.

  • Marsilya, Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lyon'u sahasında 3-2 mağlup etti.
  • Marsilya, maçta iki kez geriye düşmesine rağmen galibiyetle ayrıldı ve puanını 43'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.
  • Lyon, mağlubiyetle 45 puanda kalarak 3. sıradaki yerini korudu.

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya, sahasında konuk ettiği Lyon'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan üç puanla ayrıldı.

LYON ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lyon, 3. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Marsilya, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 52. dakikada Igor Paixao'nun golüyle eşitliği sağladı.

AUBAMEYANG SON SÖZÜ SÖYLEDİ

76. dakikada Remi Himbert'in golüyle Lyon bir kez daha öne geçti. Ancak Marsilya mücadeleyi bırakmadı. 81. dakikada Aubameyang skoru 2-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli golcü, 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMUNDA KRİTİK TABLO

Bu sonuçla Marsilya puanını 43'e yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı. Lyon ise 45 puanda kaldı ve 3. sıradaki yerini korudu. 25. haftada Marsilya deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak, Lyon ise sahasında Paris FC'yi ağırlayacak.

500

