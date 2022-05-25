Süper Lig yolunda avantajı kaptılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u tek golle geçti - Haberler

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Süper Lig yolunda avantajı kaptılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u tek golle geçti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig yolunda avantajı kaptılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi, 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak maç öncesi avantajı kaptı.

Eyüpspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

TAŞKIN İLTER GALİBİYETİ GETİRDİ

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti. Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.

İSTANBULSPOR FİNAL İÇİN AVANTAJLI

Finale yükselen taraf İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. İstanbulspor, play-off ilk maçında BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek final için büyük bir avantaj yakaladı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Bandırmaspor, Süper Lig, Eyüpspor, Spor, Haberler

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