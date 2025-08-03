Süper Lig Takımları Hazırlık Maçlarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı-kırmızılı Galatasaray, Lazio ile oynadığı son hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazırlık yapıyor. Beşiktaş, St Patricks maçı için çift antrenman gerçekleştirecek. Trabzonspor ise kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekipte, Feyenoord maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

10.00-14.00 Siyah-beyazlılar, St Patricks maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

15.00 Bordo-mavili kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü Sütlüce'de kutlanacak.

HAZIRLIK MAÇI

17.00 Kayserispor - Göztepe

BASKETBOL

- EuroBasket U20

22.30 İzlanda - Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?

Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.