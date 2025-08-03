Süper Lig Takımları Hazırlık Maçlarını Tamamladı
Sarı-kırmızılı Galatasaray, Lazio ile oynadığı son hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazırlık yapıyor. Beşiktaş, St Patricks maçı için çift antrenman gerçekleştirecek. Trabzonspor ise kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte, Feyenoord maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
10.00-14.00 Siyah-beyazlılar, St Patricks maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
15.00 Bordo-mavili kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü Sütlüce'de kutlanacak.
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Kayserispor - Göztepe
BASKETBOL
- EuroBasket U20
22.30 İzlanda - Türkiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor