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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor

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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Ege temsilcisi, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Galatasaray ile görüşmeler başlatan Bodrumspor, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı hedefliyor.

TFF 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran Bodrumspor'da transfer çalışmalarına da başladı.

KALICI OLMAK İSTİYORLAR

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ege temsilcisi Süper Lig'den ve yurt dışından bir çok ismi transfer listesine aldı ve görüşmelere başladı.

HALİL'İ GÖZE KESTİRDİLER

Sezona sağlam bir kadro kurarak başlamak isteyen Bodrumspor, sarı-kırmızılıların geçen sezonun ikinci yarısını Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Mavi-beyazlılar, bu transfer için nabız yoklamaya da başladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak

Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak
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Yorumlar (2)

JokerAllame:

gsnin yeni arka bahçesi:) çok sürmez kümeye düşmeleri

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Gjerj Kastoroiti:

balon

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