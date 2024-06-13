Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor

TFF 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran Bodrumspor'da transfer çalışmalarına da başladı.

KALICI OLMAK İSTİYORLAR

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ege temsilcisi Süper Lig'den ve yurt dışından bir çok ismi transfer listesine aldı ve görüşmelere başladı.

HALİL'İ GÖZE KESTİRDİLER

Sezona sağlam bir kadro kurarak başlamak isteyen Bodrumspor, sarı-kırmızılıların geçen sezonun ikinci yarısını Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Mavi-beyazlılar, bu transfer için nabız yoklamaya da başladı.