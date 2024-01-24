Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok

Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolunun seyrini değiştirecek bir hamle için düğmeye bastı. Süper Lig'in yayın ihalesine girmek isteyen Kulüpler Birliği, TFF'ye 300 bin lira yatırdı ve ihale şartnamesini aldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ ŞARTNAMEYİ ALDI

Sözcü'nün haberine göre, mevcut yayıncı kuruluş beIN Group'un ihaleye son anda girmesi veya beklenenden daha düşük bir teklifte bulunmasının önüne geçmek için Kulüpler Birliği hamle yaptı. TFF'ye 300 bin TL yatırarak ihale şartnamesini alan Kulüpler Birliği'nin maçları pazarlamak için de ayrı bir planı var.

HER MAÇI AYRI PAZARLAMAK İSTİYORLAR

Kulüpler Birliği'nin yayın haklarını alması durumunda ise planı her maçı ayrı ayrı pazarlamak. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili taraflardan resmi açıklama gelmesi bekleniyor.