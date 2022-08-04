Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı! İşte yapılan ilk paylaşım - Haberler

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Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı! İşte yapılan ilk paylaşım

Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı! İşte yapılan ilk paylaşım

Uzun süredir futbolseverlerin TFF'ye yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrıları karşılık buldu. Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.

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Tüm büyük liglerin sosyal medyada resmi bir hesabı olmasına rağmen, Süper Lig'e ait bir hesabın olmaması eleştiri alıyordu. TFF, herkesin beklediği hamleyi sonunda yaptı.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu. Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 62 bini aştı. Hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı! İşte yapılan ilk paylaşım

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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