Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek
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Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun ile transfer görüşmeleri yapmayı planlıyor. Geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Tosun, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli golcü, geride kalan sezonda 22 maçta süre alarak 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geride kalan sezonda neredeyse hiç forma şansı bulamayan yıldız golcü Cenk Tosun'a Süper Lig'den talip çıktı.

SAMSUNSPOR DEVREDE

Süper Lig'de geride kalan sezonu üçüncü sırada bitirerek önemli bir başarı yakalayan Samsunspor, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Karadeniz ekibinin, 34 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Deneyimli golcü, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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