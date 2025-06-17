Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geride kalan sezonda neredeyse hiç forma şansı bulamayan yıldız golcü Cenk Tosun'a Süper Lig'den talip çıktı.

SAMSUNSPOR DEVREDE

Süper Lig'de geride kalan sezonu üçüncü sırada bitirerek önemli bir başarı yakalayan Samsunspor, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Karadeniz ekibinin, 34 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Deneyimli golcü, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.