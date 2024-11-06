Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor dün akşam resmi açıklama yayınlayarak maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.

"ELEKTRİK SU YOK"

Tesislerinde de elektik ve suyun bile olmadığını ifade eden Akhisarspor, "Tesislerimizde elektrik yok. Su yok. Gaz yok. Abonelik alamıyoruz. Çünkü verilmesin diye belediye tarafından dilekçe verilmiş. Çocuklar stresli ve yorgun. Her şey düzelene ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız" ifadeleri yer aldı.