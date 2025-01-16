Süper Lig hakemleri gizli teste girdi! Biri geçemedi
Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig hakemlerine yaptığı atletik testte, son iki hafta üst üste maç yöneten hakem Erkan Özdamar, koşu testini geçemedi. Özdamar'ın bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamladığı ve talimat gereği klasman düşürülmesi gerektiği belirtildi. Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka ise raporlu oldukları için teste katılmadı.
MHK, Süper Lig hakemlerini dün Riva'da gizli bir atletik teste tabi tuttu. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.
ERKAN ÖZDAMAR GEÇEMEDİ
Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.
YAŞAR KEMAL UĞURLU KATILMADI
Sözcü'nün haberine göre, Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.
Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu'nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.