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Süper Lig fokur fokur! Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor

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Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'un Hatayspor'u 3-2 yendiği maçta hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki saldırıda bulunulduğu iddia edildi. BeIN Sports'un haberine göre; Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darp edildi.

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. 5 gole sahne olan maçta kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu. Mücadeelenin ilk 45 dakikasının sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki müdahalede bulunulduğu öne sürüldü.

"BAŞKANIN KORUMASI DARP ETTİ" İDDİASI

BeIN Sports'un haberine göre; Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darp edildi.

"GÖRÜNTÜYÜ VERMEK İSTEMİYORUZ"

BeIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor-Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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