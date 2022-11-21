Kasımpaşa bombayı patlattı! Yeni hoca tercihiyle herkesi ters köşe yaptılar

Galatasaray'da futbol hayatını sonlandırdıktan sonra bir süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu. İnan'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.