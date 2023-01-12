Süper Lig ekibine olay karar! TFF Hatayspor'a transfer yasağı getirdi

TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor'un transfer tahtasını bu sabah kapattı. Profesyonel liglerde transfer ve tescil dönemi bugün başlarken, Süper Lig ekibi Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

ZAMANINDA ÖDEME YAPILMADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'a transfer yasağı getirdi. TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasını kapattı.

LİG'DE 16. SIRADA

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Hatayspor bu hafta Galatasaray 'la deplasmanda karşılaşacak.