Haberler

Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile de adı anılan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen yeni bir teklifi reddetti. Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran Kartal, Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayan Antalyaspor'un radarına girdi. Ancak Kartal'ın, Antalyaspor'dan gelen teklifi geri çevirdiği ve şu an için yeni bir takım çalıştırma planı bulunmadığı belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'yle de adı anılan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen yeni bir teklifi geri çevirdi.

ANTALYASPOR KARTAL'IN KAPISINI ÇALDI

Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran ve kariyerinde ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayan İsmail Kartal, Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışındaki Antalyaspor'un radarına girdi. Ajansspor'un haberine göre Akdeniz ekibi, deneyimli hocaya resmi teklif yaptı.

KARTAL TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

İsmail Kartal'ın, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının şu an için yeni bir takım çalıştırma planı bulunmadığı ve dinlenme kararı aldığı belirtildi.

DİĞER ADAYLAR DA REDDETTİ

Aynı haberde, Çağdaş Atan'ın da Antalyaspor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği; Rıza Çalımbay isminin ise kulüp yönetimi tarafından rafa kaldırıldığı aktarıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte Gazze'de adım adım yaşanacaklar

Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte gün gün yaşanacaklar
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

"Sıkacağım size, benim babam savcı"
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNetherill:

ismail hocam inşallah fenerin başına gelecek.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bay:

hata etmiş,Antalya İsmail hocaya uygun bir takım.Fenerbahçe birkaç beden büyük geliyor.Gelse bile uzun süre tutmazlar.Antalyada kendisini ispatlasa belki o zaman olur.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin:

Bay Limudia, yatırım yolculuğumu çok ödüllendirici hale getirdi! İlk yatırımımla platformu ve stratejisi bana birkaç hafta içinde 197.000 dolar kâr sağladı. Kaçırmayın; rehberlik için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bay:

gitmemekle hata etmiş, Antalya İsmail hocaya uygun bir takım. Fenerbahçe birkaç beden büyük geliyor. Gelse bile uzun süre tutmazlar. Antalyada kendisini ispatlasa belki o zaman olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
Türkiye'nin ünlü tencere markası resmen iflas etti

Türkiye'deki hanımların gözde markası resmen iflas etti
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

"Sıkacağım size, benim babam savcı"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.