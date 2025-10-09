Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı

Bir dönem Fenerbahçe'yle de adı anılan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen yeni bir teklifi geri çevirdi.

ANTALYASPOR KARTAL'IN KAPISINI ÇALDI

Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran ve kariyerinde ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayan İsmail Kartal, Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışındaki Antalyaspor'un radarına girdi. Ajansspor'un haberine göre Akdeniz ekibi, deneyimli hocaya resmi teklif yaptı.

KARTAL TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

İsmail Kartal'ın, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının şu an için yeni bir takım çalıştırma planı bulunmadığı ve dinlenme kararı aldığı belirtildi.

DİĞER ADAYLAR DA REDDETTİ

Aynı haberde, Çağdaş Atan'ın da Antalyaspor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği; Rıza Çalımbay isminin ise kulüp yönetimi tarafından rafa kaldırıldığı aktarıldı.