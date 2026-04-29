Süper Lig'e Yükselen Erzurumspor Kupasına Kavuşuyor

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK bu akşam yapılacak kutlama ile kupasına kavuşacak.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Erzurumspor FK, kupasını almak için kentin dört bir yanından gelen taraftarları ile buluştu. Erzurumspor takımının üstü açık bir otobüsle şehir turuna çıktığı anlarda taraftarlar takıma sevgi gösterisinde bulundu.

Erzurumspor saat 18.00'de Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın elinden TFF 1. Lig Şampiyonluk kupasını alacak.

Kaynak: ANKA