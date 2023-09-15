Süper Lig'e geri dönüyor! Mario Balotelli bu gece Türkiye'de

Sion ile yolları ayıran Mario Balotelli, eski takımı Adana Demirspor'a geri dönüyor. Mavi Şimşekler ile prensip anlaşmasına varan İtalyan futbolcu, gece saatlerinde Türkiye'de olacak.

Adana Demirspor ile Mario Balotelli'nin yolları yeniden kesişti. Mavi Şimşekler, eski golcüsüyle sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İsviçre ekibi Sion ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Mario Balotelli, Adana Demirspor'a dönmek istedi. Kulüp ve futbolcu arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı.

ADANA DEMİR FORMASIYLA 19 GOL ATTI

Murat Sancak ile prensip anlaşmasına varan Mario Balotelli'nin bu gece Türkiye'de olması bekleniyor. İtalyan futbolcu, daha önce Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik katkı sağladı.