Bir mesaj mı veriyor? Devleri peşine takan Borini'den, 'En beğendiğim futbolcu İrfan Can Kahveci' açıklaması

Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini, Süper Lig'in devlerinden teklifler aldığını açıkladı. Ligde ilk 5 içinde yer alan takımların kendisiyle ilgilendiğini ancak şartların uyuşmadığını söyleyen İtalyan golcü, en beğendiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyledi.

Süper Lig'de göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan futbolcu Fabio Borini, TRT Spor'a geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK 5'TEKİ TAKIMLAR DURUMUMU SORDU"

Başarılı futbolcu, ara transfer döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla adının transferde geçmesinin sorulmasının ardından, "Bunlar doğru. Özellikle ligin ilk 5 sırasında bulunan takımların hepsi benimle ilgili şeyler sordu. 32 yaşındayım, ben de kendi şartlarımı düşünmeliyim. Kontratım haziranda bitiyor. Hazirandan itibaren geleceğimle ilgili kararı vereceğim. 3 taraf da aslında şartlarda anlaşamadı, bu nedenle şu an buradayız." şeklinde konuştu.

"YANLIŞ TERCİHLER YAPMAK İSTEMİYORUM"

Geleceğine dair de açıklamalarda bulunan İtalyan futbolcu, "Kendimi çok kısıtlamak istemiyorum. 32 yaşındayım, yanlış tercihler yapmak istemiyorum. Her teklife açığım. İtalya'ya da dönmek istiyorum, burada da kalabilirim. İtalya'ya dönmek şu an çok iyi bir tercih de olmayabilir. Her opsiyonu değerlendireceğim. Haziranı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"EN BEĞENDİĞİM FUTBOLCU İRFAN CAN"

Öte yandan Süper Lig'den en beğendiği ismin sorulması üzerine, "Süper Lig'den en beğendiğim futbolcu İrfan Can Kahveci." cevabını verdi.

BORİNİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon toplamda 24 maça çıkan Borini, 16 gol atarken 9'da asist kaydetti.