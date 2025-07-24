Uçağı kaldıracaklar! Süper Lig devinden yılın transfer bombası

Uçağı kaldıracaklar! Süper Lig devinden yılın transfer bombası
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Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae, Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Galatasaray, Victor Osimhen'in transferini tamamladıktan sonra stoper adayı Manuel Akanji'nin yanına Kim Min-Jae'yi eklemeyi planlıyor. Galatasaray, Kim Min-Jae'nin şartlarını Bayern Münih'e sordu ve kulüp, transfer pazarlığına yeşil ışık yakarsa taraflar masaya oturacak.

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, adı Premier Lig ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi devreye girdi.

Victor Osimhen'in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray'da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji'nin yanına, Bayern Münih forması giyen Min Jae'yi de ekledi.

ŞARTLARI SORULDU

Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih'e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak. Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.

Süper Lig devinden yılın transfer bombası

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak. Kim Min Jae, geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

olursa çok iyi bir transfer

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