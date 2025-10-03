Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz

Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz golcü Tammy Abraham, omuz sakatlığının ardından ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Abraham'ın derbiye yetişip yetişemeyeceği merak konusu. İngiliz forvetin kadro durumu, maç saatinde alınacak son sağlık raporuna göre netlik kazanacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

ABRAHAM TAKIMLA ÇALIŞTI

Siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Kocaelispor maçında yaşadığı omuz sakatlığının ardından ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

KADRO DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Abraham'ın derbiye yetişip yetişemeyeceği merak edilirken, bugünkü idmanda takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Ancak İngiliz forvetin kadro durumu, sağlık ekibinden alınacak son raporun ardından netleşecek. Kararı teknik direktör Sergen Yalçın ve sağlık heyeti maç saatinde verecek.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
