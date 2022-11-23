Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig devi, Kaan Ayhan için istenen rakama inanamadı! Transfer yarışından çekildiler

Spor Haberleri

Süper Lig devi, Kaan Ayhan için istenen rakama inanamadı! Transfer yarışından çekildiler

Galatasaray, transferi için ezeli rakipleriyle girdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi. Sassuolo'nun milli futbolcu için 5 milyon euroda diretmesi sonrası bu fiyatı fazla bulan sarı-kırmızılılar, Ayhan'ı gündeminden çıkardı.

Yabancı kuralı nedeniyle milli futbolculara yönelen Süper Lig devleri, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için kıyasıya bir yarışa girmişti. Deneyimli stoper için istenen rakamı fazla bulan sarı-kırmızılılar, yarıştan çekildi.

GALATASARAY TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Ali Naci Küçük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmeyecek. Ezeli rakipleri gibi futbolcuya ilgi duyan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin istediği para sonrası milli futbolcudan vazgeçti.

Süper Lig devi, Kaan Ayhan için istenen rakama inanamadı! Transfer yarışından çekildiler

İNDİRİME GİTMEDİLER

Sassuolo, Kaan Ayhan için Galatasaray'dan 5 milyon euro istedi ve bu rakamda herhangi bir indirime gitmedi. Bu sezon 632 dakika görev alan oyuncunun performansı, istenilen rakam göz önüne alınınca sınıfta kaldı ve sarı-kırmızılılar transferi gündeminde kaldırdı.

Haberler.com - Spor

İtalya Serie A Galatasaray Kaan Ayhan Spor Haberler

title