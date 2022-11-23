Süper Lig devi, Kaan Ayhan için istenen rakama inanamadı! Transfer yarışından çekildiler
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Galatasaray, transferi için ezeli rakipleriyle girdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi. Sassuolo'nun milli futbolcu için 5 milyon euroda diretmesi sonrası bu fiyatı fazla bulan sarı-kırmızılılar, Ayhan'ı gündeminden çıkardı.
Yabancı kuralı nedeniyle milli futbolculara yönelen Süper Lig devleri, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için kıyasıya bir yarışa girmişti. Deneyimli stoper için istenen rakamı fazla bulan sarı-kırmızılılar, yarıştan çekildi.
GALATASARAY TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Ali Naci Küçük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmeyecek. Ezeli rakipleri gibi futbolcuya ilgi duyan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin istediği para sonrası milli futbolcudan vazgeçti.
İNDİRİME GİTMEDİLER
Sassuolo, Kaan Ayhan için Galatasaray'dan 5 milyon euro istedi ve bu rakamda herhangi bir indirime gitmedi. Bu sezon 632 dakika görev alan oyuncunun performansı, istenilen rakam göz önüne alınınca sınıfta kaldı ve sarı-kırmızılılar transferi gündeminde kaldırdı.
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022