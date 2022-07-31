Süper Lig devi gemileri yaktı, Edinson Cavani'yi İstanbul'a getiriyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Villarreal ile anlaşamayan dünyaca ünlü santrfor Edinson Cavani ile ilgilendiği öne sürüldü.
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Galatasaray, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile yarışacak yıldız golcüyü kadroya katmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
EDINSON CAVANI İDDİASI
ElGolDigital'in haberine göre, İspanyol kulübü Villarreal ile anlaşma sağlayamayan 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncu Edinson Cavani, Galatasaray'ın gündeminde. Adı transfer döneminin başından beri Süper Lig devleriyle anılan yıldız oyuncunun, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
SON OLARAK MANCHESTER UNITED FORMASI GİYDİ
Son olarak Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin kariyerinde, PSG, Napoli ve Palermo gibi kulüpler bulunuyor. 35 yaşındaki Uruguaylı golcü oyuncu geçen sezon, 20 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.