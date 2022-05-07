Süper Lig'den düşmeyi garantileyen Rizespor'dan Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor'a kutlama - Haberler

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Süper Lig'den düşmeyi garantileyen Rizespor'dan Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor'a kutlama

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'den düşmeyi garantileyen Rizespor'dan Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor'a kutlama

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, Basketbol Süper Lig'ine yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, Basketbol Süper Lig'ine yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak düşmeyi garantileyen Çaykur Rizespor, bu yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol takımını yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda "TKBL Play-Off Finali 3. maçında HDI Sigorta Yalova VIP'ı 70-62 mağlup ederek seride 3-0 öne geçen ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz" ifadelerine yerildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Rize Belediyesi, basketbol, Rizespor, Spor, Haberler

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